شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المشروعات بمحافظة المنيا يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان رئيس الوزراء قد أكد على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.

وتتم المشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة، في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.