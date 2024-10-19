شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل حرب الإبادة على مخيم جباليا.. وارتقاء 33 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلى على مخيم جباليا ارتفع إلى 33 شهيدا، وأضاف بيان الصحة أن مزيد من المواطنين الفلسطينيين قضوا جوعا وعطشا جراء حصارهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,500 شهيد و99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.