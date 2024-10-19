شكرا لقرائتكم خبر عن التجهيزات الطبية للمستشفيات الخاصة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزراة الصحة والسكان عبر الموقع الإليكترونى لها عن التجهيزات المطلوبة لغرف العمليات والإفاقة والعناية المركزة طبقا للقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2011.

تجهيزات غرف العمليات الكبرى والصغري:

1. جهاز تخدير يعمل بكفاءة ومزود بجهاز تنفس صناعي مناسب.

2. جهاز مراقبة القلب الكهربائي (مونيتور) يحتوي علي القياسات الاتية:

- نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

- ضغط ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير.

- ضغط الدم غير الاختراقي بصفة منتظمة كل خمس دقائق.

3. جهاز علاج ارتجاف البطين علي شاشة المونيتور.

4. جهاز شفط.

5. امبوباج.

تجهيزات غرف العناية المركزة:

1. جهاز مراقبة القلب الكهربائي (مونيتور) يحتوي علي القياسات الآتية:

- نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

- ضغط ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير.

- قياس ضغط الدم غير الاختراقي ونسبة ثاني أكسيد الكربون بالدم.

2. توافر كراش تروللي للرعاية مجهز بجهاز علاج ارتجاف البطين وادوية.

3. الإنعاش القلبي والرئوي والمسلتزمات المناسبة شاشة المونيتور.

4. جهاز شفط.

5. جهاز تنفس صناعي يعمل بكفائة وبة أنذارات متعدده.

تجهيزات غرف الإفاقة:

1. جهاز مراقبة القلب الكهربائي (مونيتور) يحتوي علي القياسات الاتية:

- نسبة تشبع الاكسجين في الدم.

- قياس ضغط الدم غير الاختراقي.

- رسم قلب.

2. مصدر اوكسجين سواء شبكة أو أسطوانة.

3. جهاز شفط.

4. امبوباج.

تجهيزات غرف العمليات الكبرى ذات المهارة:

من الهام توافر العديد من الأجهزة في حالة إجراء جراحات دقيقة وذات مهارة مثل عمليات القلب المفتوح، الصدمات المتعددة وعمليات جراحة المخ والأعصاب.

ومن هذه الأجهزة:

1. جهاز تخدير يعمل بكفاءة ومزود بجهاز تنفس صناعي مناسب.

2. جهاز مراقبة القلب الكهربائي (مونيتور) يحتوي علي القياسات الاتية:

- نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

- ضغط ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير.

- ضغط الدم غير الاختراقي بصفة منتظمة كل خمس دقائق.

3. جهاز علاج ارتجاف البطين علي شاشة المونيتور.

4. جهاز شفط.

5. امبوباج.

6. جهاز لقياس ضغط الدم الاختراقي.

7. جهاز لقياس نسبة المخدر ونوعيته في هواء الزفير.

8. يجب ان يكون جهاز التنفس الصناعي الخاص بجهاز التخدير به وسائل إنذارات متعددة عند حدوث خلل ويعطي انماطا متعددة من التنفس الصناعي.

9. يجب توافر جهاز تحليل الغازات والاملاح ونسبة الهيموجلوبين بالدم.

10. مع ضرورة وجود بالعناية المركزة جهاز مونيتور واحد علي الأقل به خاصية ضغط الدم الاختراقي الي جانب باقي تجهيزات العناية المركزة التي يجب توافرها لغرف العمليات الكبرى و الصغري.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة مراعاة أحكام المواد الآتية:

- لا يسمح بإجراء عمليات جراحية الإ في منشات طبية مجهزة ومرخص لها طبقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004.

- يجب أن يخصص لكل جناح عمليات استشاري تخدير علي الأقل والا يتحمل طبيب التخدير مسئولية العمل في أكثر من غرفة عمليات في وقت واحد.

- يشرف علي غرفة الرعاية المركزة طبيب مؤهل لذلك علي مدي 24 ساعة ويعمل بالغرفة ممرضات مؤهلات للعمل بالرعاية بجانب استشاري تخدير او عناية مركزة يكون تحت الاستدعاء.

- يتم تعقيم مستلزمات العمليات من علب والات وملابس ومستلزمات داخل قسم التعقيم المركزي ولا يسمح بوجود غلاية أو جهاز تعقيم فرعي أو فرن كهربائي في جناح العمليات أو العناية المركزة مع ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة التعقيم بالنسبة للآلات الجراحية وغرفة العمليات ومشتملاتها.

- توفير شبكة غازات أو مصدر دائم من أسطوانات الأكسجين بعدد كافي بالمنشآت التي يتم بها عمليات علي أن يعطي مهلة لمدة عام للتراخيص السابقة لتوفير شبكة غازات.