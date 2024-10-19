عمرو أديب عن صعود كلب قمة الهرم: دعاية بالمليارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقطع فيديو التقطه أحد السياح الإنجليز بالصدفة أثناء قيادته طائرة شراعية فوق الأهرامات، أظهر كلبًا يتجول فوق قمة الهرم.

قال قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: كلب بلدي عمل دعاية بمليارات للسياحة في مصر، مشاهدات الفيديو تخطت الملايين حول العالم،

وتابع مقدم "الحكاية: "الكلب قدر يطلع الهرم وكأنه ماشي في غيط برسيم، نتحدث عن ارتفاع 150 متر، العالم كله يتسائل كيف صعد هذا الكلب لقمة الهرم؟"

من جانبه عقب العقيد جمال صالح قائد وحدات كلاب الحرب سابقًا على الواقعة موضحًا: الكلب البلدي هو الكلب الفرعوني القديم الموجود في رسومات المعابد ومصر بيئته الأصلية رغم تسجيله مؤخرًا باسم الكلب الكنعاني كذبًا.

وأوضح صالح أن السلوك الحيواني الطبيعي للكلب البلدي هو اعتلاء القمم ولديه الكفاءة في تحديد مساره صعودًا واستخدامه نفس المسار هبوطًا، ومن المحتمل أن حنينه لبيئته القديمة قادته لصعود قمة الهرم