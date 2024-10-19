شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل صناعى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال الصناعية في محافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خطوات وإجراءات الحصول على خدمات المحال التجارية، والصناعية، والعامة، وتشمل (استخراج رخصة محل، واستخراج بدل تالف لرخصة محل، وتجديد رخصة محل، واستخراج رخصة إشغال طريق).

وجاءت خطوات وإجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل صناعي، على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي و(الأصل للاطلاع).

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش و(الأصل للاطلاع).

4- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية و(الأصل للاطلاع).

5- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات و(الأصل للاطلاع).

ثانيًا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تتواجد نطاق أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.