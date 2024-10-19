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نصر موسى يكشف مفاجآة: كانت هناك ضربة جوية ثانية في حرب أكتوبر وتم إلغاؤها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
أكد اللواء طيار نصر موسى، أن أول طلعة جوية في حرب أكتوبر شملت 220 طائرة، مشيرًا إلى أن الضربة الجوية الأولى ضربت مركز القيادة والسيطرة ومركز التشويش والإعاقة لقوات الدفاع الإسرائيلي.

وفي مفاجأة كشف عنها اللواء نصر موسى خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، قائلًا: كانت هناك ضربة جوية ثانية ولكن تم إلغاؤها بعد تحقيق 95% من الأهداف".

وأضاف "موسى"، خلال اللقاء: "أنشأنا مظلات جوية واستعداد أرضي لمواجهة الطائرات الإسرائيلية بعد الضربة الجوية الأولى".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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