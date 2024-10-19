أطول معركة في التاريخ.. اللواء نصر موسى يكشف تفاصيل معركة المنصورة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء طيار نصر موسى، أن إسرائيل كانت تريد اختراق الدلتا وتدمير القوات الجوية في يوم 10 أكتوبر، ولكنها فشلت، مشيرًا إلى أن إسرائيل أرادت اختراق الدلتا بـ120 طائرة متنوعة في معركة المنصورة الجوية.

وأضاف "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "كان معي صاروخان و200 طلقة في طائرتي خلال معركة المنصورة الجوية"، موضحًا أن فرق القوة بين الفانتوم الإسرائيلية والميج المصري كانت 4 إلى 1، ولكن الأمر على أرض الواقع أختلف.

وأكد أن الرئيس السادات كان "دماغ" حيث قال إن الطيار المصري بـ10 طيارين إسرائيلين أثناء المعركة، وهو ما تحقق في موقعة المنصورة.

وأضاف: "كنت أشعر أن الطيارة الإسرائيلية ترتعش بسبب رعشة طائرها الإسرائيلي في حرب أكتوبر، موضحًا أن المهندسين والميكانيكيين المصريين تدربوا على تموين الطائرات قبل الحرب في 6 دقائق بدلاً 12 دقيقة.

وأوضح "موسى"، أن معركة المنصورة استمرت 53 دقيقة لذلك فهي أطول معركة جوية في التاريخ، مضيفًا أنه كان لدينا 60 طائرة في معركة المنصورة وقاموا بـ3 طلعات وكأننا 180 طائرة.

وقال "موسى": لن أنسى حركة ما قبل الموت بطائرتي في معركة المنصورة الجوية حيث فوجئت بطائرة فانتوم تضربني من الخلف أثناء ضربي لطائرة إسرائيلية، كانت أمامي مما أجبرني على الجنوح بالطائرة بسرعة شديدة لتفادي الصاروخ القادم من الخلف ونجحت في تفاديه وقمت بضرب الطائرة الخلفية.