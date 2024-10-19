انقلاب سيارة نقل أثاث بطريق الفيوم بسبب بقعة زيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تسببت بقعة زيت بطريق الفيوم في انقلاب سيارة نقل محملة بأثاث منزلي دون إصابات، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أمام محطة وقود بجوار إدارة التجنيد.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بأثاث بسبب بقعة زيت بالطريق دون خسائر في الأرواح.

النجدة أبلغت الحماية المدنية وتم التعامل مع البقعة منعًا لتكرار الحادث، واستعدل رجال المرور السيارة وحمولتها لاستئناف رحلتها مع تسيير حركة الطريق.