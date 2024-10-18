شكرا لقرائتكم خبر عن التمريض: إجراء امتحانات البورد العربي فى نوفمبر.. و10 برامج تدريبية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس البورد العربي، في اجتماع البورد العربي للتمريض الذي عُقد بالعاصمة الأردنية عُمان، على هامش المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية.

تضمن الاجتماع مراجعة المحضر السابق ومناقشة أعمال اللجان العلمية، والتي تشمل لجنة الامتحانات ولجنة التدريب ولجنة التطوير المهني المستمر، كما تم وضع الخطة السنوية لأنشطة المجلس العلمي لعام 2025، ومناقشة ما يستجد من مواضيع.

وأكدت أن الاجتماع تناول أعمال اللجان الثلاث، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لإقرار توصيات الاجتماع السابق، لافتة إلى أنه تم تحديد موعد امتحانات الطلبة حيث ستُعقد في شهر نوفمبر.

وأوضحت نائب رئيس البورد العربى، أن لجنة التدريب ستقوم بوضع عشرة برامج تدريبية لطلاب البورد، بالإضافة إلى برامج أخرى تشمل جميع خريجي التمريض وليس فقط الطلاب.

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن الإجتماع ناقش اعتماد أماكن التدريب المستمر والبرامج بالبورد العربى، كما تم عرض نتائج امتحانات البورد في مصر، ومناقشة تفاصيل آلية الامتحانات، بما في ذلك تحديد موعد امتحانات البورد العربي في نوفمبر المقبل.

يُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور، الدكتورة كوثر محمود، نائب رئيس المجلس العلمي، والدكتورة سمية البلوشي، مقرر المجلس العلمي، والدكتورة ليلى أخو زاهية، رئيسة لجنة التدريب، والدكتورة عائشة المعمري، رئيسة لجنة الامتحانات، والدكتور جمال الخضوري، رئيس لجنة التطوير المهني المستمر، كما شاركت الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط، رئيس المجلس العلمي فى الإجتماع افتراضيًا، كما تابع الدكتور عمر عوض الرواس رئيس البورد العربى، سير الاجتماعات لجميع اللجان التنفيذية.