- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التحول إلى الدعم النقدى يتصدر أولويات القوى السياسية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: التحول إلى الدعم النقدى يتصدر أولويات القوى السياسية
واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:
«التموين»: لا مساس بسعر الخبر البلدى المدعم بعد تحريك أسعار السولار.. «التنمية المحلية»: حملات على مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وتحديد الأسعار
فى كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع «بريكس».. الرئيس السيسى: العالم يشهد تحديات وأزمات دولية غير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة.. مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.. والحكومة اتخذت مؤخرا مجموعة من الإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار
دقات ساعة جامعة القاهرة «ضابط الوقت» فى ذاكرة المصريين.. «الخليج 365» فى جولة خاصة داخل مبنى الساعة بعد مرور 89 عاما على إنشائها
إسرائيل تنقل جثة السنوار إلى مكان سرى
خطة المليار دولار من «الفرى لانسر»
تنفيذ 5633 مشروعا ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه
«الضرائب»: وزير المالية مهتم بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة لجذب الاستثمارات.. رشا عبد العال: حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إصلاحا ضريبيا.. ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز