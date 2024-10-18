شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة فتاة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح مستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم (المعروفة سابقًا بمستشفى المخ والأعصاب)، فى إجراء تدخل جراحى عالى الدقة ،حيث تمكن الفريق الطبى من إجراء عملية جراحية لفتاة فى العشرينات من عمرها كانت تعانى من ورم فى عظام الجمجمة تسبب فى تشوه واضح فى شكل الرأس.

يأتى هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم رعاية صحية متطورة تلبى احتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق الطبى استطاع من خلال خطوة مبتكرة تصميم رقعة مخصصة من الكربون PEEK باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تم تحضيرها بدقة لتناسب تكوين جمجمة المريضة،مضيفًا أن العملية نجحت فى استئصال الورم وتركيب الرقعة بنجاح، مما أتاح للمريضة الخروج من الجراحة بحالة مستقرة، مع إمكانية استعادة شكل رأسها الطبيعى، وتحسين جودة حياتها بشكل ملحوظ.

وأكد عبد الغفار أن هذا النوع من الجراحات المتقدمة، التى تشهدها مستشفيات وزارة الصحة والسكان، يعكس التزام الوزارة المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية من خلال أحدث التقنيات المتاحة لعلاج الحالات المعقدة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية فى مجال جراحة الجمجمة، ويعكس التطور المستمر الذى تشهده مستشفيات المحافظة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العلاج.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى أبو حليمة، مدير المستشفى، إلى أن العملية أجريت تحت إشراف الدكتور محمد البتانوني، استشارى جراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة الدكتور سامح طيرة، استشارى التخدير،مشيدًا بالدور الفعّال للأطقم الطبية والدعم المقدم من الفرق الطبية المعاونة، ما ساهم فى نجاح هذا التدخل الجراحى المعقد.





اثناء اجراء العملية



تجهيزات العملية





جراحة متطورة تعيد الشكل الطبيعي لجمجمة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد



قبل العملية