شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر الوحيدة التى حذرت مرارا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر من الدول القليلة جدًا إن لم تكن الوحيدة فى الإقليم التى لديها علاقات واتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وحتى الفاعلين، وهناك اتصالات معهم حتى تكون هناك سياسة خارجية فعالة تصب فى النهاية فى مصلحة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قائلًا: « الدور المصري واضح للغاية للعيان فيما يتعلق بالحركة الدائبة للعمل على وقف حمام الدم والاعتداءت الممنهجة اليومية الإسرائيلية على أهالينا فى قطاع غزة، وفى الضفة الغربية وفى لبنان».

وتابع: « مصر لطالما كانت الدولة الوحيدة التى حذرت مرارًا وتكرارًا من المخاوف من اتساع رقعة الصراع والتصعيد فى المنطقة، ومنذ البداية ومنذ وقوع أحداث السابع من أكتوبر، ومصر كانت فى طليعة الدول التى تحركت بكل قوة واستضافت اجتماعا دوليا فى القاهرة، وكانت هدف الاجتماع بحضور العديد من دول العالم وكان الهدف الأساسي منها هو التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار ووقف القتل الممنهج للمدنيين».