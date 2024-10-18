شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى: كلمة مصر تعنى الحكمة والعقل والقوة.. والزمن لاطالما يثبت صدقها والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه يجري حوارا ولقاء خاصا مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية، الدكتور بدر عبدالعاطي.

وأضاف «الطاهري»، خلال مقدمته في اللقاء الخاص مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في لحظة الإقليم كله بل والعالم كله يتأزم ويعاني من هذه الحرب المشتعلة وننتظر دائما كلمة مصر.

وتابع: «كلمة مصر تعني صوت الحكمة والعقل والاتزان والقوة والرؤية التي لاطالما يثبت الزمن صحة وصدق كل ما جاء بها».