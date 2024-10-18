أخبار مصر.. طقس غد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 19 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أعرب خلالها عن بالغ التقدير، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة، تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى: بنزين 95.. 17 جنيها /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن . وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣ وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، لافتا إلى أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع فى اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك فى ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية. أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة. حركة حماس تعلن رسميا اغتيال يحيى السنوار

فى بشرى سارة لذوى الهمم وذويهم بولاية، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر إتاحة نسبة 5% "426 قطعة أرض" من إجمالى 8521 قطعة معلن عن طرحها فى 20 مدينة جديدة تشمل مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق - العبور)، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوى الهمم. أكد خليل الحية القيادي في حركة حماس، أن إعادة الأسرى إلى إسرائيل لن يتم إلا بوقف العدوان على القطاع، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة. الحية: الأسرى لن يعودوا لإسرائيل إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من غزة افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 أكتوبر 32 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا. إعمارا لبيوت الرحمن.. وزارة الأوقاف تفتتح 32 مسجدا استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفداً من البنك الدولى ضم كلا من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائى حضرى أول، وأمل فلتس أخصائية أولى فى التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و محمد يحيى أخصائى إدارة مالية أول بالبنك الدولى ومجدى زهران أخصائى تطوير حضرى بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضرى البنك . التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 19 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد. طقس غد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الرئيس السيسى: الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمارلجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين والسولاروزير التموين: لا مساس بسعر الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولاروزير الإسكان: تخصيص 5% من 8521 قطعة مطروحة بـ20 مدينة جديدة لذوى الهمم