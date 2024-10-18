"حماية المستهلك": أكثر من 16 ألف شكوى في النصف الأول من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أصدر جهاز حماية المستهلك الإنفوجراف نصف الشهري خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 من الشهر نفسه، حول أهم الأنشطة التي قام بها، وحصاد الشكاوى والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص الشكاوى بالجهاز والحملات الرقابية.

وقال الجهاز في بيان له، اليوم، إن رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني قام بحملة رقابية بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، والتي تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية؛ حيث تم تحرير 59 محضرا للمخالفين وإحالتهم على الفور للنيابة العامة.

وأضاف الجهاز أن رئيس جهاز حماية المستهلك قام بجولة يرافقه محافظ الإسماعيلية أكرم جلال في 13 أكتوبر الجاري، وأسفرت عن تحرير 53 محضرا للمخالفين وإحالتهم على الفور للنيابة العامة.

وأوضح الجهاز أنه تلقى 16828 شكوى وبلاغا من المواطنين خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وتم إزالة أسباب الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوى خلال المدة الزمنية المقررة لطبيعة كل شكوى.

وأشار الجهاز أنه قام بحملات رقابية من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق والإدارة العامة للتحريات، أسفرت عن شن 389 حملة رقابية مكبرة، والمرور على 5479 منشأة تجارية وتحرير 1558 محضرا؛ حيث تم ضبط 74.150 طن لحوم وأسماك مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و3.323 طن زيت (مجهول المصدر – منتهي الصلاحية) و1.030 طن دقيق (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر) و190 ك أرز (مجهول المصدر) و13321 وحدة معلبات (مجهول المصدر – منتهي الصلاحية).

كما تم ضبط 14027 عبوة تبغ ومشتقاته (بيع بأزيد من السعر الرسمي) و1292 وحدة مستلزمات طبية (مجهول المصدر) و353 وحدة أدوية (غير مصرح بتداولها – منتهية الصلاحية) و1.950 طن أسمدة (مجهولة المصدر) و600 ك أعلاف (مجهولة المصدر) و16064 لتر بنزين (التصرف في الحصة بغرض تجميعها وبيعها في السوق السوداء).