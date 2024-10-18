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مصر تهنىء أذربيجان بمناسبة الإحتفال بذكرى يوم الإستقلال

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت جمهورية مصر العربية اليوم /الجمعة/ بخالص التهنئة إلى حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس"- إننا نتطلع على الدوام للارتقاء بروابط الصداقة التاريخية وأواصر التعاون المتميزة بين مصر وأذربيجان ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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