شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنىء أذربيجان بمناسبة الإحتفال بذكرى يوم الإستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جمهورية مصر العربية اليوم /الجمعة/ بخالص التهنئة إلى حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس"- إننا نتطلع على الدوام للارتقاء بروابط الصداقة التاريخية وأواصر التعاون المتميزة بين مصر وأذربيجان ".