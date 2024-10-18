شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل مسمى جامعة مصر التكنولوجية الدولية لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على دعمه المستمر وجهوده الدؤوبة فى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وخاصةً دعمه لجامعة حلوان.

وأكد الدكتور قنديل أن الدعم الدائم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان له الأثر الكبير فى تمكين جامعة حلوان من تحقيق إنجازات متتالية، كان آخرها قرار مجلس الوزراء بتعديل مسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"، ونقل الإشراف عليها إلى جامعة حلوان.

ومن جانبه، صرح رئيس جامعة حلوان، قائلاً: "يشرفنا هذا التكليف الذي يعكس ثقة الدولة في قدرات جامعة حلوان وكوادرها المؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، نحن ملتزمون بدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري للجامعة الجديدة، وضمان تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية."

وأضاف الدكتور قنديل: "هذه الخطوة تأتي فى إطار استراتيجية الدولة للتوسع فى مسار التعليم التكنولوجى، وتهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين وفق متطلبات سوق العمل المتغيرة، ونعمل على تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة لضمان تحقيق هذا الهدف."

يذكر أن هذا القرار يأتي تعديلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، ويعد خطوة هامة في مسيرة تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز دور الجامعات المصرية في تلبية احتياجات التنمية الشاملة.

وهذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية، ويعزز من قدرة جامعة حلوان على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.