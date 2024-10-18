شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعات لجنود الاحتلال فى صفد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام لبنانية بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال إعلام إسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في شلومي بالجليل الغربي شمالي إسرائيل والمطلة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

فيما أعلن حزب الله مهاجمته بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعات لجنود الاحتلال في مدينة صفد المحتلة وأوقعوا قتلى وجرحى.