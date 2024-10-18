شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة جيش الاحتلال تروى كواليس اللحظات الآخيرة قبل اغتيال السنوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى إصابة أحد الجنود بجراح خطرة برصاص يحيى السنوار ومرافقيه قبل عملية اغتياله، مشيرة إلى أن السنوار ألقى فى آخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة قبل توجيه نيران الدبابات نحوه.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلى نقلاعن قائد الكتيبة المشتبكة مع السنوار أنه ألقى قنابل يدوية قبل وبعد إصابته بذراعه.

وأضاف جيش الاحتلال أن تل أبيب تعلم محمد السنوار كان رئيس الجناح العسكري لحماس في الأشهر الأخيرة منذ اغتيال محمد ضيف، مشيرا إلى أنه بعد اغتيال يحيى السنوار لا يزال هناك عناصر في حماس يعرفون كيف يديرون الأمور.

وواصلت وسائل الإعلام العبرية كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال يحيى السنوار زعيم حركة حماس، وسط تأكيدات متتالية على لسان مصادر إسرائيلية أن سقوط السنوار تم "مصادفة" ودون ترتيبات استخباراتية.

واغتيال يحيى السنوار مساء الخميس، حيث أكدت إذاعة جيش الاحتلال إيجابية عينة الـ"DNA" الخاصة بزعيم حركة حماس ، والتي كانت بحوزة سلطات الاحتلال بجانب ملف طبي آخر منذ أن كان الشهيد أسيراً .

وجاء في بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال والشاباك أنه "خلال عملية قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تم القضاء على ثلاثة وصفهم الاحتلال بـ"الإرهابيين".

وأضاف البيان أن "قوة من الجيش الإسرائيلي حددت مجموعة من الإرهابيين ـ بحسب البيان ـ في مبنى على الأرض، وأطلقت النار عليهم، ومن ثم بدأ تبادل إطلاق النار. ودخلت القوة إلى المبنى ووجدت أن من بينهم السنوار".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبني الذي كان يقيم فيه السنوار كان محاصرا، وتم العثور على سترة عسكرية مليئة بالقنابل اليدوية على الجثة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن جثة السنوار، عثر عليها جيش الاحتلال فى تل السلطان فى رفح.

وذكر جيش الاحتلال بحسب القناة أن طائرة بدون طيار تم إرسالها لمكان المبنى فى حى تل السلطان برفح لتتعرف علي جثة السنوار قبل أن يصل الجنود إلى هناك، كما تم جلب المحققين الذين حققوا مع السنوار سابقا أثناء اعتقاله فى إسرائيل للتعرف على جثته قبل إجراء فحص الحمض النووى.

وجرى فحص DNA واختبارات الأسنان للجثة، وذكرت مصادر إسرائيلية إن النتائج كانت إيجابية.

في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع بجيش الاحتلال يواف جالانت يجرى حاليا مشاورات أمنية مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك.

وفي أول تعليق من الولايات المتحدة الأمريكية ، ذكر مسئول في البنتاجون أن واشنطن على علم بالتقارير المتعلقة بمقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وأنها لا تزال في "مرحلة التقييم".

وقال المسئول: "نحن على علم بالتقارير حول مقتل السنوار، لا نزال في مرحلة تقييم الموقف وجمع المعلومات".

وأضاف المسئول بحسب ما نشره موقع قناة الحرة الأمريكية: أن "من المبكر الحديث عن تداعيات مقتل السنوار إذا تأكد ذلك"، مشيرا إلى أن واشنطن "ترحب بأي خطوة تقرب الإسرائيليين من تحقيق أهدافهم وتوقف إطلاق النار وتعيد الرهائن إلى ديارهم".

بدورها ، ذكرت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقي إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألمانيا، بشأن إعلان إسرائيل أنها تتحقق من احتمال مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، وفق مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه تمّ إطلاع بايدن على هذه التطورات وهو في طريقه إلى برلين لإجراء محادثات مع زعماء أوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط.