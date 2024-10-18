شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابة 62 شخصا منهم 15 حالة وفاة بفيروس ماربورج فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه عتبارًا من 17 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 62 إصابة بمرض فيروس ماربورج، منهم 15 حالة وفاة في رواندا (بعدل وفيات 24.2%)، وشفاء 43 حالة، ويجري تتبع المخالطين، حيث يتم متابعة أكثر من 800 مخالط اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024.

وأضافت، إنه تم نشر فريق من منظمة الصحة العالمية لدعم الاستجابة داخل البلاد عبر إدارة الحوادث: علم الأوبئة، والعمليات الصحية، وإدارة الحالات، والخدمات اللوجستية الصحية، وبحوث اللقاحات، وتنسيق الشركاء والوقاية من العدوى ومكافحتها.

وصف الوضع

منذ أخبار تفشي الأمراض في 11 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن 4 حالات إضافية مؤكدة مختبريًا لمرض فيروس ماربورج (MVD) في رواندا. اعتبارًا من 17 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي 62 حالة، بما في ذلك 15 حالة وفاة (معدل الوفيات: 24.2%). تم الإبلاغ عن معظم الحالات من المقاطعات الثلاث في مدينة كيغالي.

منذ إعلان تفشي المرض في 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر، تعافت 43 حالة مؤكدة، وتتلقى الحالات الأربع المتبقية الرعاية في مركز العلاج المخصص لفيروس ماربورج. ويمثل العاملون الصحيون من مرفقين صحيين في كيغالي أكثر من 80% من الحالات المؤكدة. وكانت جميع الحالات المؤكدة الجديدة المبلغ عنها خلال الأسبوع الماضي مرتبطة بمجموعتي المستشفيات في كيغالي. وحتى 17 أكتوبر 2024، تم إجراء ما مجموعه 4486 اختبارًا لفيروس ماربورج، مع اختبار ما يقرب من 200-300 عينة يوميًا في المركز الطبي الحيوي في رواندا.

ويجري تتبع المخالطين، حيث يتم متابعة أكثر من 800 مخالط حتى 14 أكتوبر 2024. وقد أكمل المخالطان اللذان سافرا دوليًا، إلى بلجيكا وألمانيا، فترة المتابعة التي استمرت 21 يومًا ولم يعودا يشكلان خطرًا على الصحة العامة.

ولا يزال مصدر تفشي المرض قيد التحقيق وسيتم تقديم معلومات إضافية عند توفرها.