سهير عبد الله رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف سهير عبد الله محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والعضو المنتدب التنفيذي لها، وذلك خلفا حاتم ممدوح الذي قدم له الشكر خلال فترة توليه رئاسة الشركة.

محمد يوسف

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