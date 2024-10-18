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سهير عبد الله رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحاب نبيل

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 03:51 م

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف سهير عبد الله محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والعضو المنتدب التنفيذي لها، وذلك خلفا حاتم ممدوح الذي قدم له الشكر خلال فترة توليه رئاسة الشركة.

جدير بالذكر أن سهير عبد الله  كانت تشغل وظيفة كبير مضيفات ورئيس طاقم ضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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