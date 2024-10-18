شكرا لقرائتكم خبر عن سهير عبد الله رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحاب نبيلالجمعة، 18 أكتوبر 2024 03:51 م
أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف سهير عبد الله محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والعضو المنتدب التنفيذي لها، وذلك خلفا حاتم ممدوح الذي قدم له الشكر خلال فترة توليه رئاسة الشركة.
جدير بالذكر أن سهير عبد الله كانت تشغل وظيفة كبير مضيفات ورئيس طاقم ضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
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