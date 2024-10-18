شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يحرر 1558 مخالفة خلال أسبوعين للبيع بأزيد من السعر المعلن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جهاز حماية المستهلك تقريرا عن أهم الأنشطة التي قام بها جهاز حماية المستهلك، وحصاد الشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص والشكاوي بالجهاز، والحملات الرقابية، وذلك خلال النصف الأول من أكتوبر في الفترة من 1- 15 أكتوبر حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي .



في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، ومتابعة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط إجراءات تداول السلع ، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع .

وقام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بحملة رقابية ليلية مفاجئة بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز، عدداً من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية، لمتابعة السلع الغذائية وخاصة الإستراتيجية منها والتأكد من الإعلان عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وكذا التأكد من الالتزام التجار والبائعين بالإعلان عن الأسعار ووفرة السلع وإتاحتها والتأكد من عدم حجب السلع الأساسية عن التداول وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية .

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة، والتي تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المعلن - تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية )، وتحرير عدد ( 59 ) محضرا للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .

والتقي رئيس جهاز حماية المستهلك" بمحافظ الإسماعلية " اللواء أكرم جلال في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية ،ومتابعة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط إجراءات تداول السلع لضبط الأسواق وأسعار السلع بمختلف محافظات الجمهورية ووقام رئيس الجهاز يرافقه محافظ الإسماعلية بجولات ميدانية وحملات رقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق وأسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة لمختلف السلع بالأسواق، وشملت الجمولة المرور علي السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية وكذا المرور علي أفران العيش السياحي والأفرنجي، كما تفقدا محال بيع الخضروات والفواكه بالمحافظة، وذلك للتأكد من أثر القرارات الصادرة مؤخراً علي ضبط الأسواق وأسعار السلع ووأسفرت الجولات الميدانية والحملات الرقابية ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة والتي تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المعلن - تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ) ، وتحرير عدد ( 53 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .

وتلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 16828 شكوي وبلاغا من المواطنين خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي خلال المدة الزمنية المقررة لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 73 بلاغا وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات ) والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .

وفي إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع والقرار الصادر رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط اجراءات تداول السلع كما قام الجهاز بحملات رقابية مٌكبرة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية ) خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة، والتأكد من الوفرة والإتاحة السلعية بمختلف الأسواق.

وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، عن الآتي:

1-شن 389 حملة رقابية مكبرة.

2- المرور علي عدد 5479 منشأة تجارية.

3- تحرير 1558 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).

4- وجائت مضبوطات (السلع الغذائية) علي النحو التالي:

-74.150طن لحوم وأسماك ( مجهول المصدر – منتهي الصلاحية).

- 3.323 طن زيت (مجهول المصدر – منتهي الصلاحية).

- 1.030 طن دقيق (حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر).

- 190 ك أرز (مجهول المصدر).

- 13321 وحدة معلبات (مجهول المصدر – منتهي الصلاحية).

5- وجائت مضبوطات (السلع غير الغذائية) علي النحو التالي :

- 14027 عبوة تبغ ومشتقاته ( بيع بأزيد من السعر الرسمي)

- 1292 وحدة مستلزمات طبية (مجهول المصدر)

-353 وحدة أدوية (غير مصرح بتداولها – منتهية الصلاحية)

- 1.950 طن أسمدة (مجهولة المصدر )

- 600 ك أعلاف (مجهولة المصد )

- 16064 لتر بنزين (التصرف في الحصة بغرض تجميعها وبيعها في السوق السوداء).

وأشار ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك"، إلي أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بالتواجد والمتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الصادرة في هذا الشأن للسبع سلع الإستراتيجية، لضمان إستمرار الإتاحة السلعية بالأسواق .

لافتاً إلي أن التواجد الميداني بمختلف محافظات الجمهورية، وحملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذا التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة والتأكد مشيراً ، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق ، وضبط الأسواق وأسعار السلع ، خاصة السلع الإستراتيجية .

- وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .

- ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.