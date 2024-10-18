شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تعلن رسميا اغتيال يحيى السنوار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.

وقال الحية في كلمة تليفزيونية له الجمعة: بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".

وقالت صحيفة "Ynet" العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت جثة يحيى السنوار بعد فحصها بالكامل في معهد الطب العدلي في تل أبيب (أبو كبير)، إلى مكان سرى للتخزين.