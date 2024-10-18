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الأونروا: الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا أدى لاستشهاد عشرات بينهم أطفال

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 02:55 م

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونرو، إن المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجوعى ومرضى تحت قصف كثيف والهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف المفوض العام للأونرو، أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا تسبب باستشهاد عشرات ممن يحتمون بها بينهم كثير من الأطفال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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