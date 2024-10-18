شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا أدى لاستشهاد عشرات بينهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونرو، إن المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجوعى ومرضى تحت قصف كثيف والهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف المفوض العام للأونرو، أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا تسبب باستشهاد عشرات ممن يحتمون بها بينهم كثير من الأطفال.