شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصـر العربية، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أعرب خلالها عن بالغ التقدير، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.