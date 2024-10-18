34 ألف نسخة مزورة.. الداخلية تطيح بعصابة طباعة الكتب المقلدة في القليوبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط المدير المسؤول عن مطبعة غير مرخصة بالقليوبية، وبحوزته أكثر من 34 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة غير مرخصة، تقع بدائرة مركز شرطة الخانكة في القليوبية، بطباعة نسخ مقلدة ومنسوخة من كتب وأغلفة روائية وأدبية دون الحصول على تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، في انتهاك واضح للقانون.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول. وعثر داخل المطبعة على أكثر من 34 ألف نسخة من الكتب والأغلفة المقلدة والمنسوخة. واعترف المتهم بارتكاب هذه المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.