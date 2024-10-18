سيدة وزوجها يقودان عصابة تزوير حكومية.. من شقة في بدر إلى النصب عبر مواقع التواصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص وزوجته، كانا يتزعمان تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالقاهرة.

تتضمن التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم وزوجته، اللذين يقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، كانا يزاولان نشاطًا إجراميًا يتمثل في تزوير المستندات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وذلك بهدف النصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج. وقد استغل الزوجان مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهما الاحتيالي، وكانا يديران العملية من شقة مستأجرة في منطقة بدر بالقاهرة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهمين. وعثر بحوزتهما على عدد من عقود العمل المزورة والإيصالات التي تثبت تحصيلهما مبالغ مالية من ضحاياهما، بالإضافة إلى عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني، وخطوط الهواتف، وأربعة هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي يحتوي على دلائل تدعم نشاطهما الإجرامي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.