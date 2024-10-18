شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يتدخل فى واقعة العثور على طفلة عمرها 16 عاما بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، تدخله فى واقعة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بعثور سيدة على طفلة تبلغ من العمر 16 عاما تدعى أنها حضرت من محافظة الإسكندرية لصديقة والدتها المتوفية، حيث قامت باصطحابها بعد أن أقامت لديها لمدة شهر بمنطقة المعادى إلى منطقة المرج.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه على الفور تم قيد بلاغ بالواقعة وتولى خط نجدة الطفل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم فحص الواقعه وإجراء بحث الحالة للطفلة من خلال إجراء المقابلة معها، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ( فريق التدخل السريع ) لتوفير دار رعاية للطفلة لحين الوقوف على حقيقة ما تعرضت له وصحة ما ادعته بأن السيدة التى عثرت عليها جردتها من كافة مقتنياتها الشخصية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يراعى مصلحتها الفضلي.

وأضافت "السنباطي"، أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام؛ مع التوصية بايداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشادت "السنباطي"، بدور النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب معالى المستشار النائب وسرعة الاستجابة لمساعدة الأطفال واخراجهم من حالة الخطر، كما اشادت بدور وزارة التضامن الاجتماعى لحرصها وسرعتها فى توفير مكان للطفلة بإحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتها.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومى للطفولة والأمومة لا يدخر جهدا ولا يتهاون ابدا فى تقديم الحماية والمساعدة لكافة الأطفال المعرضين للخطر وفق مهامه المقررة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيمه، ووفقًا لقانون الطفل.

وناشدت "السنباطي"، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر او اى انتهاكات؛ وذلك من خلال التواصل على خط نجدة الطفل 16000 للابلاغ عن كافة الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل، منوهة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع، فضلا عن التواصل عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.