شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: زخة شهب "دلتا الجباريات" تتساقط من السماء ليلة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن ضوء القمر الأحدب سيحجب هذا العام شهب الجباريات والتي ستحدث ذروتها ليلة الاثنين المقبل خاصة الضعيف والخافت منها.

وأشار تادرس فى بيان له، إلى أن شهب الجباريات من الزخات الشهابية المتوسطة؛ حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة ، موضحا أن شهب الجباريات تأتي نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

وأكد أستاذ الفلك أن أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، موضحا أن الشهب تسقط كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار؛ وهو سبب تسميتها، لكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء.

زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو مترا من سطح الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.