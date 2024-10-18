شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل محمد طنطاوى يستعرض وظائف المستقبل في سوق العمل الصحفي والإعلامي بندوة إعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة، بقاعة المؤتمرات بالكلية لطلاب المستوى الثاني ضمن مقرر مدخل إلى الصحافة المطبوعة والرقمية، بحضور كل من الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية، والدكتورة ليلى عبد المجيد، الأستاذ بقسم الصحافة ومدير وحدة الجودة بإعلام القاهرة، والصحفي محمد طنطاوي، مدير تحرير الخليج 365، وإبراهيم جاد، رئيس قناة On.

وتحدث الزميل محمد طنطاوي، مدير تحرير الخليج 365، وإبراهيم جاد، رئيس قناة On، عن فرص العمل المستقبلية في مجال الصحافة والإعلام، كما تم استعراض مقررات برنامجي "الصحافة المطبوعة والرقمية" و"الصحافة التليفزيونية".

واستطاع قسم الصحافة بإعلام القاهرة، أن يحقق المعادلة الصعبة، ويقدم نقلة علمية كبيرة في المناهج وطرق التدريس، بعدما أعلن إطلاق برامج جديدة، ومناهج متطورة تشمل الصحافة الرقمية والمطبوعة باللغتين العربية والانجليزية، والصحافة التلفزيونية، والإعلام الرقمي، ليقدم بذلك 4 برامج دراسية جديدة، لأول مرة، تتواكب مع معطيات سوق العمل، وتعيد إحياء القسم من جديد.

ويتميز برنامج الصحافة التلفزيونية باستيعاب التطورات المهنية المطلوبة في سوق العمل الإعلامي، واكتساب المهارات اللازمة، والقدرة على نقل الأحداث بشكل سريع ومفصل، وايضا القدرة على وصول المعلومة بشكل واسع وسريع، وإمكانية تغطية الأحداث وعرضها بشكل حي ومباشر، لفرص العمل المستقبلية في مجال الصحافة والإعلام.



الزميل محمد طنطاوى



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