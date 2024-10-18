شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء فى قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة الفاخورة بجباليا شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة قرب محطة أبو قمر في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وسقوط شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلا بالقرب من دوار نصار بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتقاء 3 شهداء في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منطقة الفاخورة بجباليا شمالي قطاع غزة واستهداف منزل بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية.