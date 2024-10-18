شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق قسم المياه بـ"هندسة القاهرة" بالمركز الأول بمسابقة أفضل مشروع تخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالمركز الأول فى مسابقة "أفضل مشروع تخرج 2024" فى ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، والذى شاركت فيه جامعات وهيئات عديدة.

وهنأ دكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الفريق الفائز، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة علمية لطلابها، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، والمشاركة فى مختلف المسابقات محليا ودوليا، مشيرا إلى أن الدراسة بالجامعة تواكب أحدث النظم العالمية، فى أرقى الجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية.

ومن جانبه، أشاد د. حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، بالطلاب الذين شاركوا في المسابقة، والأساتذة الذين اشرفوا على المشروع، وقدموا لطلابهم كل الدعم والمساعدة، حتى تحقق الفوز المشرف للقسم العلمى، والكلية، ولجامعة القاهرة. وأشار إلى أن الكلية وفرت للطلاب التعامل مع قواعد البيانات والمجلات العلمية، ويسرت لهم التعامل مع الجهات الخارجية لتوفير البيانات، ودراسة حالات عملية للمشروع، وربطها بالواقع.

وقال دكتور حسام عبد الفتاح، إنه سيتم تكريم الطلاب الفائزين، تشجيعا لهم، وتحفيزا لزملائهم فى مختلف المسابقات، وشارك فريق كلية الهندسة بمشروع التخرج بعنوان: "تأثيرات التغير المناخي والأعاصير على البحر المتوسط: دراسة حالة درنة، ليبيا ومرسى مطروح، مصر".

وقدم المشروع دراسة شاملة لتأثيرات التغير المناخي، مع التركيز على إعصار دانيال وجهود إعادة إعمار مدينة درنة، بالإضافة إلى تقديم تحليل علمي دقيق للتحديات التي تواجه المناطق الساحلية في مصر نتيجة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

أشرف على مشروع التخرج أ. د. علاء الدين الظواهرى، وشارك فيه من الطلاب: ياسمين أحمد حلمى، وياسمين المسيرى، وريم وائل العنانى، وأحمد ياسر المناديلى.