شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون وفنانون وكتاب وشخصيات عامة يشاركون فى عزاء والد مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك العديد من الكتاب الصحفيين والمسئولين والإعلاميين والشخصيات العامة في عزاء والد رئيس تحرير جريدة الوطن مصطفى عمار، والذي أقيم مساء أمس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والد مصطفى عمار، وسط حالة من الحزن خيمت على الجميع.

ومن أبرز المشاركين عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والدكتور محمد الباز، والدكتور أحمد محمود، والفنان هاني رمزي، والفنان صبري فواز، وغيرهم من الفنانين والشخصيات العامة، ولفيف من الصحفيين والكتاب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والد الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، الذى وافته المنية الثلاثاء الماضي, وتقدمت الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للكاتب الصحفى مصطفى عمار، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.