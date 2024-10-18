وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأوزباكستانى آليات تعزيز التعاون بين البلدين

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عقّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع Aziz Abdukhakimov وزير التنوع البيولوجي وحماية البيئة والتغير المناخى فى دولة أوزبكستان الشقيقة على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب والاجتماع الوزارى الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقد فى مدينة جدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والاستفادة من خبرة مصر فى المجالات البيئية المختلفة، وعلى رأسها التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وإعادة تأهيل الاراضى.

وقد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء مع نظيرها الأوزباكستاني عدد من المجالات البيئية التى يمكن لمصر أن تشارك الخبرات الفنية فيها، ومنها خبرة مصر فى الحد من المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والإجراءات والخطوات التي اتخذتها في هذا المجال ومنها إعداد الخريطة التفاعلية لوضع تنبؤات بآثار تغير المناخ بما يخدم إقامة الأنشطة المستقبلية وتعزيز الاستثمار.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى تطلعها للمشاركة فى الجلسات مع الجانب الاوزبكستانى فى الجناح الخاص بهم على هامش مؤتمر الاطراف التاسع والعشرين لتغير المناخ COP29 المقرر اقامته فى اذربيجان الشهر القادم.

كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن المبادرات الوطنية فى مجال التشجير وإعادة تأهيل الأراضى ومشروعات الدولة المصرية فى هذا المجال، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، واعادة استخدام المياه فى رى الاراضى ومكافحة التصحر.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تدريب الخبراء من دولة أوزبكستان على كيفية إدارة محطات رصد تلوث الهواء وكيفية تجميع البيانات ومعالجتها، والاستفادة من تجربة مصر إنشاء محطات رصد الهواء فى كافة أنحاء الجمهورية لتجميع البيانات والمعلومات عن نوعية الهواء وتحليلها لإعطاء صورة واضحة عن جودة الهواء.

ومن جانبه، أبدى وزير التنوع البيولوجي وحماية البيئة والمناخ الأوزباكستاني تطلعه للاستفادة من خبرات مصر في العمل البيئى على كافة المستويات ونقل التجربة المصرية إلى دولة اوزبكستان، وايضاً الاستفادة من خبرات مصر فى استضافة موتمرات الاطراف مثل مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر عام 2018 COP14، وكذا مؤتمر تغير المناخ السابع والعشرين فى عام 2022 COP27، حيث تخطط دولة أوزبكستان لاستضافة مؤتمر الاطراف للتنوع البيولوجى.