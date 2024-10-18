شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذكرة أتوبيسات النقل العام والجماعى بالقاهرة بعد تحريك أسعار الوقود والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أسعار ركوب اتوبيسات النقل العام فى القاهرة وجاءت كالتالى:

النقل العام:

أتوبيس عادى سعر التذكرة 9 جنيهات - عدد الخطوط 186 خطا

أتوبيس مكيف سعر التذكرة 17 جنيها - عدد الخطوط 11 خطا

أتوبيسات الجمعيات والشركات:

مينى باص عادى 14 جنيها للتذكرة.

مينى باص مكيف 17 جنيها للتذكرة.

كما أعلن المحافظ تعريفة ركوب السيرفيس بعد إعادة تسعير المحروقات، حيث أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة .