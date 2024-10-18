شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين: لا مساس بسعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزير التموين أنه لا مساس بسعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة، تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2024/10/18، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى: بنزين 95.. 17 جنيها /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن . وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣ وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، لافتا إلى أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع فى اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك فى ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

فى بشرى سارة لذوى الهمم وذويهم بولاية، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر إتاحة نسبة 5% "426 قطعة أرض" من إجمالى 8521 قطعة معلن عن طرحها فى 20 مدينة جديدة تشمل مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق - العبور)، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوى الهمم. تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 18 أكتوبر 32 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا. إعمارا لبيوت الرحمن.. وزارة الأوقاف تفتتح 32 مسجدا اليوم استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفداً من البنك الدولى ضم كلا من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائى حضرى أول، وأمل فلتس أخصائية أولى فى التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و محمد يحيى أخصائى إدارة مالية أول بالبنك الدولى ومجدى زهران أخصائى تطوير حضرى بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضرى البنك . التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه

قالت صحيفة "Ynet" العبرية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقلت جثة يحيى السنوار بعد فحصها بالكامل في معهد الطب العدلي في تل أبيب (أبو كبير)، إلى مكان سرى للتخزين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عقب تسجيل ارتفاعات بسوق الصاغة بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3650 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين والسولاروزير التموين: لا مساس بسعر الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولاروزير الإسكان: تخصيص 5% من 8521 قطعة مطروحة بـ20 مدينة جديدة لذوى الهممالاحتلال الإسرائيلي ينقل جثة يحيي السنوار إلى مكان سرى لتخزينهاالأرصاد: فرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29 درجةسعر الذهب فى مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 3650 جنيهاً للجرام