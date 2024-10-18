لصوص يطعنون طالبًا في سوهاج بعد محاولة سرقته.. والداخلية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعرض طالب مقيم بدائرة مركز المنشأة بسوهاج لمحاولة سرقة، حيث وصل الطالب إلى أحد المستشفيات مصابًا بجروح طعنية متفرقة.

وبالتحقيق وسؤال أحد أفراد أسرته، أفاد أن مجموعة من الأشخاص حاولوا سرقته أثناء سيره في منطقة بدائرة المركز، لكنه قاومهم، مما دفعهم للاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج توصلت إلى تحديد هوية الجناة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز. وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة بقصد السرقة.