شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار يستهدف قوات إسرائيلية جنوب البحر الميت بالقرب من حدود الأردن والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة إصابات وقعت في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطلاق نار وقع في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وقال متحدث جيش الاحتلال في بيان: "إن قوات جيش الدفاع رصدت قبل قليل عدد من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الاسرائيلي جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها، والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".

من ناحية أخرى، استشهد، فجر اليوم الجمعة، عددا من الفلسطينيين، معظمهم أطفالا، وأصيب آخرون، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال شهداء أطفال بعد قصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال لمنزل في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.