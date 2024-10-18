شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج كوادر أمنية أفريقية بأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (مكافحة الإرهاب الدولى - تنمية مهارات القيادات الأمنية - الشرطة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان) خلال الفترة من 24/8/2024 وحتى 17/10/2024 شارك بها عدد (56) متدرب من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون عدد (21) دولة أفريقية .. فضلاً عن دورة تدريبية فى مجال (حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة) شارك بها (16) متدرباً يمثلون (6) دول كومنولث خلال الفترة من 7/9/2024 وحتى 17/10/2024.

نقل مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة خلال الكلمة التى ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب.

وفى إطار التنسيق مع الوكالة أكد الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار.

تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

كما أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلةً فى مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة ، والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى ، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.