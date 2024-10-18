مصدر: زيادة كبيرة في أجرة المواصلات والتاكسي والنقل العام والجماعي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات اليوم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، اليوم الجمعة، إن هذه الزيادة ستكون كبيرة مقارنة بالزيادة السابقة في أجرة المواصلات.

وأشار المصدر، إلى أنه هذا الأمر يرجع إلى الزيادة الكبيرة في سعر السولار والتي وصلت إلى 2 جنيه للتر.

وتابع المصدر: الزيادة الجديدة تشمل أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي والتاكسي والسرفيس.

وكانت اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية

في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.