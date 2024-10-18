شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار ونتنياهو أعاقه مرارا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت واشنطن بوست عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات بأن السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونتنياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.