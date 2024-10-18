شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن حملة الهلال الأحمر المصري ووحدات الوزارة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى تقريراً عن انتهاء فعاليات حملة " RED WEEK" التى أطلقها الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات على مستوى 26 جامعة.

وبلغ إجمالى المستفيدين من الحملة ما يزيد على 40 ألف طالب على مستوى الجامعات المشاركة، حيث تم استثمار طاقات الشباب الجامعى فى مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعى ودورهم الحيوى فى خدمة المجتمع، كما بلغ إجمالى المتطوعين من الطلاب المنضمين جراء الحملة لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات ما يقرب من 9 آلاف طالب.

وقال الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية أن الحملة عملت على تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصرى ودور وحدات التضامن الاجتماعى داخل الجامعات، حيث تم التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط فى الأنشطة الإنسانية التى تساهم فى دعم الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى أن الحملة قدمت كذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة، وتم تقديم نصائح وإرشادات علمية ساهمت فى تحسين العادات الغذائية للطلاب، حيث هدفت هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازناً ورفع الوعى بالإسعافات الأولية .

ونفذت الحملة فى جامعات " القاهرة - الأزهر فرع القاهرة - حلوان– بنها – الزقازيق – السويس- طنطا- بورسعيد – المنصورة– الأزهر فرع المنصورة– كفر الشيخ – السادات – المنوفية – دمنهور – العريش – أسوان – الأقصر – جنوب الوادى – سوهاج – أسيوط - الأزهر فرع أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الوادى الجديد .