شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتلقى تهنئة رابطة الخريجين بمناسبة صدور قرار جمهورى بتعيينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تهنئة من رابطة خريجى جامعة القاهرة، برئاسة عمرو موسى، وبحضور نائب الرئيس الدكتورة هبه نصار وكوكبة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهورى، بتعيينه رئيسا لجامعة القاهرة.

ووجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة الشكر إلى عمرو موسى و أعضاء الرابطة، مؤكدا على أهمية توسيع الأنشطة ومجالات التعاون مع الرابطة بعقد ندوات ودورات تدريبية وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بهدف توثيق أواصر الصلة بين الخريجين والجامعة.

وقال عمرو موسى رئيس الرابطة إن جامعة القاهرة بقيادتها الجديدة قادرة على تحقيق مزيد من الإنجازات، والحفاظ على مكانتها وريادتها، وتوسعها في مجالات خدمة المجتمع، وتقدمها فى التصنيفات الدولية، حيث تنافس كبريات الجامعات العالمية.

جدير بالذكر أن رابطة خريجي جامعة القاهرة أنشئت من أجل تدعيم دور خريجيها في بناء المجتمع وتعزيز روح الإنتماء والتواصل فيما بينهم وبين جامعتهم، وإثراء الجامعة وتدعيمها للقيام بدورها الثقافي والاجتماعي والتعليمي الرائد، وذلك من خلال أنشطة الرابطة التي تتيح لخريجي الجامعة الفرصة لمتابعة النمو الثقافي والاجتماعي والتدريب المستمر لمواجهة متطلبات سوق العمل، كما تعمل أنشطة الرابطة على تعريف القطاعين الحكومي والخاص بالكفاءات من الخريجين بمختلف التخصصات، ومن ثم فهي تساعد خريجي الجامعة على الحصول على فرص عمل تتوافق مع تخصصاتهم.