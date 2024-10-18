كيف أحبطت النيابة العامة واقعة زواج قاصرة؟

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أحبطت تحقيقات النيابة العامة واقعة زواج قاصرة، بعدما رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشرعامًا؛ فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

تفاصيل الواقعة:

تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لطفلة.

الطفلة ظهرت بزي زفافها وصرحت بأن عمرها ثلاثة عشر عامًا.

تحقيقات النيابة العامة :

سألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.

ثُبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده.

ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها. أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها.

عدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية.

تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها.

ستتصدى النيابة لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها.