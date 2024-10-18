شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: حملات رقابية للتأكد من التزام محطات الوقود بالأسعار المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الإدارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن مديرى المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

وأوضح التقرير أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزام بالأسعار الجديدة، مع انشاء غرفه عمليات موحده بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود و أن كل مديرية تسيير حملات على كل المحطات بالاضافه إلى الادارات الفرعيه بكل محافظة كما أن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة السيد الدكتور شريف فاروق لمتابعه عمل المديريات والحملات الرقابيه بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفه العمليات المركزيه لم تتلقى حتى الآن من المديريات اى شكوى او عدم التزام المحطات بالاسعار الجديدة.