شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التقديم للحصول على منحة الدكتوراه من معهد الدراسات الإسلامية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الدكتوراه من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين، وذلك لأول مرة من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وبرامج الدكتوراه المتاح التقدم بها في المعهد العالي للدراسات الإسلامية هي: الشريعة الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، التاريخ والحضارة الإسلامية، الجغرافيا، الفلسفة، علم الاجتماع، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويحق التقدم للعاملين المعينين على درجة وظيفية بالأوقاف لكل مما يأتي:

1- الحاصلون على درجة الماجستير ضمن المنحة الدراسية للعاملين بوزارة الأوقاف بشرط ألا يقل تقديرالماجستير عن جيد جدًّا.

2- الحاصلون على درجة الماجستير من جامعة الأزهر أو أي من الجامعات المصرية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات خارج منحة الأوقاف بشرط ألا يقل تقديرالماجستير عن جيد جدًّا.

3- اجتياز المقابلة المقررة لذلك.

4- ألا يكون قد تم إحالته إلى المحكمة التأديبية.

فعلى الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدكتوراة المعلن عنها التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه مساء يوم 18 أكتوبر 2024م..اضغط هنا