اضطراب الأمواج وبرودة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الـ6 أيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتابعت: يشهد حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.