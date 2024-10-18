شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:06 ص
بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية جاءت الأسعار الجديدة لبعض المنتجات البترولية كالتالى :
بنزين 95.. 17 جنيه /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر
السولار .... 13.50 جنيه/ لتر
والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .
وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية .
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