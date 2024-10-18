شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:06 ص

بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية جاءت الأسعار الجديدة لبعض المنتجات البترولية كالتالى : بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن . وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣ وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية .

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