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تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 08:06 ص

بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية جاءت الأسعار الجديدة لبعض المنتجات البترولية  كالتالى :

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر


بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر


بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر


السولار .... 13.50 جنيه/ لتر


والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر


والمازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣

وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية  .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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