شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 31 درجة، والصغرى 17، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 22.