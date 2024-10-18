شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تستوجب رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الكثير من التيسيرات والتسهيلات وفى نفس الوقت تضمن حالات بموجبها يتم عدم قبول التصالح.

ووفقا للقانون يحق للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.

حالات يجوز فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء:

رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.

ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.